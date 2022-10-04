Azercell готовится к скорому запуску 5G

Компания Azercell успешно завершила внутренние испытания для развертывания сети 5G в рамках своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!».

Беспроводная технология пятого поколения обеспечивает новый уровень сети, предназначенный для расширения возможностей подключения между абонентами, предприятиями, устройствами и машинами. Технология 5G обеспечивает более высокую скорость загрузки в Гбит/с, сверхмалую задержку, большую надежность, большую пропускную способность сети и более продвинутый клиентский опыт.

Развертывание 5G повысит потенциал Интернета вещей (IoT), обеспечивая больше соединений с меньшей задержкой. Запуск сети 5G существенно улучшит технологические решения для бизнеса и откроет новые возможности для сквозного взаимодействия с пользователем.

По завершении прочих технических подготовок компания Azercell обратится в соответствующие структуры для предоставления разрешения на оказание услуг 5G.