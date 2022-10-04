Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:35

С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает масштабную поддержку украинской армии не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Запад своими поставками уже перевернул ход войны в Украине. Пехотные противотанковые системы поставили жирный крест на танковых колоннах российской армии. Переносные ЗРК резко ограничили возможности российской авиации. А противокорабельные ракеты буквально «выдавили» Черноморский флот РФ из северо-западной акватории Черного моря, заставив отказаться от десантных операций в районе Одессы.

Но это были еще «цветочки» по сравнению с огромным маховиком американского ленд-лиза, начинающего набирать обороты. 800 крупных и средних американских компаний подали в Пентагон 1300 заявок на выполнение военного заказа для Украины, так что специалисты армии США могли выбирать лучшее для поддержки своих украинских коллег. По сути, на сторону Киева теперь встала американская экономика – сила, которую в новейшей истории победить пока еще не удавалось никому. За время, прошедшее с мая, когда закон был подписан, Вашингтон проделал огромную работу. США создали оперативное командование, командование, которое будет заниматься исключительно украинским направлением: курировать вопросы обучения украинского военного персонала, обрабатывать заказы ВСУ на различные системы вооружений и осуществлять их доставку в Украину. Причем, если раньше эта доставка осуществлялась военно-транспортной авиацией США, то теперь большая ее часть пойдет морским путем, до Гданьска, а далее – по суше. И это изменение логистики означает только одно – военных грузов будет много. Очень много. От тяжелой бронетехники до артиллерии, от средств ПВО до систем электронной разведки и наведения.

Но ключевое в нынешнем ленд-лизе - упор будет сделан не на «тысячах поставленных танках и орудий», а на качественном переоснащении, перевооружении и переподготовки украинской армии в соответствии со стандартами НАТО. На насыщении ВСУ высокоточным оружием и современными разведывательными системами, что резко повысит их боевой потенциал. Пик военных поставок, как можно предположить, придется на период с ноября 2022 по весну 2023, когда на российско-украинском фронте наступит пауза, вызванная холодами. А это свидетельствует о том, что такой горизонт планирования американцев предусматривает затяжной характер конфликта. По сути, нынешним ленд-лизом американцы и их западные союзники переводят российско-украинскую войну в другую плоскость. Теперь в ней исход боевых действий решается не на поле боя. Выигрывает тот, кто сможет мобилизовать свой экономический, производственный и научный потенциал, чтобы достичь превосходства в производстве как высокотехнологичных, так и обычных видов вооружений.