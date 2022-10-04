Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс (THY-333) по маршруту Баку - Стамбул, вернулся в аэропорт вылета - Международный аэропорт Гейдар Алиев - по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, самолет авиакомпании Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 13:00 по местному времени.