Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку
Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс (THY-333) по маршруту Баку - Стамбул, вернулся в аэропорт вылета - Международный аэропорт Гейдар Алиев - по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно сообщению, самолет авиакомпании Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 13:00 по местному времени.
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