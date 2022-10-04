Россия и Турция рассматривают альтернативу «Миру»

«С разрешения ЦБ России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в Турции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия данного варианта система и транзакции будут находиться под непосредственным контролем турецкой стороны.