Названа дата возвращения азербайджанцев в Агдам

С 2025 года начнется возвращение азербайджанцев в город Агдам. Об этом сказал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов в кулуарах Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме.

«Наши основные строительные проекты начнутся в конце следующего года. К концу 2024 года мы завершим все эти проекты. Надеемся, жилые кварталы, учреждения культуры, административный центр, социальные учреждения, детские сады, парки – все, что необходимо для полноценной жизни, вся социальная инфраструктура, будет готова и введена в эксплуатацию к концу 2024 года», - сказал Эмин Гусейнов.