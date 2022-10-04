Ильхам Алиев назвал единственное «достижение» Минской группы

Все призывы Азербайджана ввести антиармянские санкции в период оккупации азербайджанских земель ни к чему не привели, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

«Резолюции и решения ведущих международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и других, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, в частности, резолюции Совбеза ООН, почти 30 лет оставались на бумаге, и все наши призывы ввести санкции против Армении не увенчались успехом», - заявил глава государства.

По словам Алиева, самым прискорбным было то, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели неоднократно посещали оккупированные территории, были свидетелями жестокого уничтожения целых городов и сел, незаконного заселения армян на наших землях, но не осуждали Армению.

«За всю эту 28-летнюю «деятельность» они ни единым словом не попрекнули Армению. Сейчас мы видим попытки возродить Минскую группу, которые мы не можем поддержать. Потому что они (Минская группа) ничего не сделали для выполнения своего мандата. Единственное, что они сделали, - это в какой-то мере узаконили агрессию Армении, пытались создать баланс между агрессором и жертвой», - сказал глава государства.