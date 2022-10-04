Патрушев заявил о планах Запада перенести войну на территорию России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что в Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции.

«Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», - сказал Патрушев, которого цитируют российские СМИ.

По мнению Патрушева, натовцы «участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения». Именно поэтому, по мнению секретаря Совбеза, «решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».

Кроме того, Патрушев обвинил США, Великобританию и другие западные страны в стремлении затянуть боевые действия в Украине, а также перенести их на российскую территорию. США также виноваты в срывах переговоров между Москвой и Киевом, считает секретарь Совбеза.