Генпрокуратура о задержании экс-главы Эльхана Нуриева в Польше

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление по поводу экс-главы Исполнительной власти Губадлинского района Эльхана Нуриева, который вчера был задержан в Польше.

В заявлении ведомства отмечается, что в 1993 году Нуриев организовал ряд особо тяжких преступлений, за что прокуратура Губадлинского района возбудила против него уголовное дело по целому ряду статей УК АР и объявила его в розыск.

Сообщается, что 2 октября Нуриев был задержан в Польше. Генпрокуратура Азербайджана направила запрос польской стороне по поводу его экстрадиции.