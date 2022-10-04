Министр Амруллаев поздравил учителей Азербайджана

От имени министра науки и образования Эмина Амруллаева на контактные телефоны более 150 тысяч педагогов направлено поздравительное послание по случаю 5 октября – Международного дня учителя.

«Уважаемый азербайджанский учитель! Благодарю Вас за Ваш самоотверженный труд во имя светлого будущего наших детей и желаю успехов в Вашей почетной и ответственной работе. С Международным днем учителя! Министр науки и образования Эмин Амруллаев», - говорится в поздравительном послании.