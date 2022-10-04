В Анкаре заявили о разногласиях с США по F-16

В вопросе поставок новых и модернизации имеющихся самолетов F-16 на вооружении ВВС Турции в США озвучиваются заявления, неприемлемые для Анкары, сообщил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Турции Акиф Чагатай Кылыч, которого цитирует агентство «Анадолу».

Он отметил, что претензии Анкары «в первую очередь касаются Сената и Палаты представителей Конгресса США».

«И администрация, и Конгресс США имеют свои подходы к этому вопросу. Определенные сделки в Соединенных Штатах требуют одобрения Конгресса, поэтому турецкая делегация попыталась в личном контакте разъяснить позицию Анкары. Многие вопросы, выдвинутые турецкой делегацией в ходе обмена мнениями, были поддержаны. Конечно, депутаты и политики любой страны имеют право на собственный подход. Мы открыто заявляли о заблуждениях по Турции, противоречащих международной политике и духу союзничества Вашингтона и Анкары», - сказал Кылыч.