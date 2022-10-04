США прогнозируют освобождение Украиной Херсона до наступления зимы

По словам представителя Минобороны США, сейчас Вооруженные силы Украины продвинулись к северо-востоку от города и занимают плацдарм на реке Днепр. Также украинские силы поджимают российскую группировку на правом берегу с севера, но продвигаются на этом направлении медленнее.

Украина может освободить Херсон до середины ноября в ходе контрнаступления на юге страны, пишет Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков.

Успех украинской армии в контрнаступлении сразу на двух фронтах, достигнутый в последние дни, может быть использован как дополнительный импульс, чтобы оттеснить российские силы из стратегических районов Юга. «Если взять под контроль Херсон, можно помешать российской армии дойти до Одессы, куда, я думаю, россияне на самом деле стремятся», — отметил высокопоставленный представитель армии США.

Однако у Украины остается для этого не так много времени: последние три года земля в регионе не промерзала, из-за чего местность к зиме станет вязкой и грязной, войскам будет крайне сложно маневрировать и защищаться. Такие условия окажутся на руку обороняющейся стороне, говорят официальные лица. «Украине нужно что-то делать с Херсоном, и в ближайшее время», – подтверждает западный дипломат. По его словам, последние успехи украинских сил поднимают моральный дух военных и обычных украинцев. Но, несмотря на низкий моральный дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге, что осложняет украинское наступление.

«Русским потребовалось много усилий и много времени, чтобы окопаться немного иначе, чем на востоке», – сказал представитель НАТО. По его словам, украинцам потребуется «подавляющая сила, чтобы проникнуть туда». На стороне ВСУ будет то, что у российских сил нарастают проблемы с материально-техническим обеспечением, необходимым для доставки грузов в преддверии зимы.

Отвоевать территории на Юге, как считают собеседники FT, необходимо для укрепления позиции Украины в переговорах, если они начнутся. Как считает член Палаты представителей Брэд Шерман, урегулирование конфликта в Украине возможно через шесть-восемь месяцев, а до этого Украине нужно вернуть себе больше территорий.