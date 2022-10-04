Евросоюз защищает свою инфраструктуру от России

Критически важная инфраструктура Евросоюза «уязвима и нуждается в лучшей защите от опасностей изнутри и извне», заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон, которую цитирует Euronews.

Комментируя инцидент на газопроводах «Северный поток», в причастности к которому подозревают Россию, Йоханссон сказала, что война в Украине представляет угрозу для ЕС.

Отмечается, что страны ЕС договорились о расширении и углублении принятой в 2008 году директивы о критически важной инфраструктуре. Расширенная директива будет охватывать 11 категорий событий, чреватых гибелью людей и разрушением имущества, необходимого для нормального функционирования государства. Новые правила вступят в силу в 2024 году, но Йоханссон призывает страны-члены применять их еще раньше.