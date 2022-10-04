В Кремле отрицают изменение статуса «спецоперации»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли переход «спецоперации» (СВО) в режим контртеррористической.
По словам Пескова, подобное решение является прерогативой верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день никаких таких решений не принималось, отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ также опроверг информацию СМИ о том, что Владимир Путин 5 октября якобы выступит с обращением об изменении статуса «спецоперации».