И Британия приветствует передачу Азербайджаном армянских военнопленных
Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих, говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане, опубликованном в Twitter.
Посольство отмечает, что данный шаг Азербайджана является важным гуманитарным жестом.
Во вторник сообщалось, что Азербайджан передал Армении 17 военнослужащих, взятых в плен в ходе боестолкновений на границе 13-14 сентября.
The UK government welcomes the release of 17 Armenian prisoners by Azerbaijan. This is an important humanitarian gesture.— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) October 5, 2022