И Британия приветствует передачу Азербайджаном армянских военнопленных

Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих, говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане, опубликованном в Twitter.

Посольство отмечает, что данный шаг Азербайджана является важным гуманитарным жестом.

Во вторник сообщалось, что Азербайджан передал Армении 17 военнослужащих, взятых в плен в ходе боестолкновений на границе 13-14 сентября. 