Ильхам Алиев: Трудно сказать, насколько успешной будет делимитация

Баку надеется, что комиссия по делимитации азербайджано-армянской границы будет, не теряя времени, активно работать над определением несуществующей границы между двумя странами, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Ильхам Алиев отметил, что во время оккупации азербайджано-армянская граница полностью находилась под контролем армянской стороны: «После окончания оккупации мы пришли на то место, которое считаем границей, и поселились здесь. Поэтому мы должны активно работать, опираясь на исторические документы, исторические карты, международный опыт и методологию, чтобы определить эту границу протяженностью более 400 километров. Так что этот процесс уже идет. Однако трудно сказать, насколько он будет успешным».