Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:11

Сообщения о возможности использования Россией ядерного оружия против Украины - на первых полосах всех крупных американских газет. Они затмили собой и пережевывание деталей украденных Дональдом Трампом секретных документов, и нового кризиса между Северной и Южной Кореей после того, как Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, и даже прогнозы в отношении предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, до которых остается всего месяц.

Так осмелится ли Путин использовать тактическое ядерное оружие против Украины? Ведь речь идет о первой угрозе такого рода за 77 лет существования этого страшного оружия, если не считать Карибский кризис 1962 года. Однако тогда Москва точно блефовала, ибо ее ядерный арсенал во много раз уступал американскому. Сейчас иная ситуация. По данным агентства Reuters, которое ссылается на Federation of American Scientists, у России 5977 ядерных боеголовок, а у США 5428. Развернутых, готовых к пуску, по тем же данным, боеголовок у России 1458, у США 1389. По тактическому ядерному оружию у России преимущество в 10 раз. Половина американского оружия, насчитывающего всего 200 боеголовок, находится в Европе. Но дело не только в числе. Американские эксперты сомневаются, что российские стратегические ракеты должным образом обслуживаются. Например, срок хранения плутония в них составляет около 25 лет, а ракеты хранятся на складах уже полвека. И никто не даст гарантии, что их пуски пройдут, так сказать, в штатном режиме, и они не станут взрываться в самих шахтах и падать на головы самих российских вояк.

Впрочем, сомнения скептиков не придают уверенности американцам. «Проведенная Россией аннексия четырех районов Украины ставит мир в двух или трех шагах от ядерной войны», - пишет The Washington Post. Да, именно проведение так называемых референдумов и формальное присоединение Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья к России, как считают эксперты, во много раз увеличивают опасность ядерного сценария. Как известно, Путин предупредил, что удар по территории России приведет к ответу «всеми возможными видами оружия», в том числе, как можно понять, и оружием массового поражения. Общее мнение экспертов выглядит крайне неопределенным: возможность применения тактического ядерного оружия в Украине маловероятна, но не исключается. Послушаем наиболее авторитетного в этой сфере человека, министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, он ожидает, что Путин будет продолжать угрожать применением ядерного оружия в войне с Украиной и, вполне возможно, что он это сделает. «На Путина нет управы, - сказал Остин в интервью CNN. — Точно так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, он может принять и это решение. Но прямо сейчас я еще не вижу того, что может меня убедить в том, что он уже решился на это». Трудности у российских войск, если их Верховный главнокомандующий все же решится на применение тактического ядерного оружия в Украине, многогранны. Во-первых непонятно, как оно будет использовано на территории, где плотно соприкасаются армии двух государств. Во-вторых, любое начало транспортировки этого оружия с баз в Сибири (где оно, предположительно, находится) тут же будет замечено американскими спутниками. Более того, вскоре после развала СССР именно США предоставили России контейнеры для перевозки этого оружия с территории Украины, и никто не знает какие секретные «жучки» могли быть в них вмонтированы.

В этих условиях полной неопределенности в мире появляются часто фантастические и не подтвержденные ничем данные. Например, итальянская газета Republica, а потом лондонская Times сообщили о том, что куда-то делась самая большая атомная подводная лодка России «Белгород», которая несет современные ядерные торпеды «Посейдон». До этого вполне безответственные кремлевские пропагандисты пугали Запад тем, что взрыв этих торпед у берегов США или Великобритании может привести к гигантскому радиактивному цунами, которое точно смоет весь туманный Альбион и половину Америки. Но у США целая сеть спутников, которые отслеживают именно эту субмарину, и по данным, которые имеет Пентагон, она еще не оставила просторы российского Белого моря. Но вопрос о том, что предпримет непредсказуемый Путин, остается. Американские СМИ детально отслеживают мощное продвижение украинских войск в Харьковской и Херсонской областях.