В Украине сообщили о начале деоккупации Луганской области
Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским военным уже удалось освободить несколько населенных пунктов, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ну что ж, сейчас уже официально - деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг", - сказал Гайдай, при этом он не уточнил, какие именно населенные пункты уже освобождены от россиян.