Земан призвал к военному ответу в случае ядерного удара

Президент Чехии Милош Земан призвал ЕС и его союзников дать «решительный военный ответ» в случае применения Россией тактического ядерного оружия в Украине. Об этом чешский президент заявил на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Праге, пишут российские СМИ.

«Риск ядерного конфликта велик из-за угроз России использовать тактическое ядерное оружие в Украине. Считаю, что в данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать на действия России решительным военным ответом», - сказал Земан.

По его словам, в случае, если в России примут решение о нанесении тактического ядерного удара, международное сообщество должно будет направить Кремлю «однозначно понятный сигнал» о том, что ответом на подобный шаг станет «реакция не только дипломатическая, но и военная со всеми вытекающими последствиями».