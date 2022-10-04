Первый олимпийский вид спорта, где Россию вернули к соревнованиям

Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.

Согласно решению, к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксеры будут выступать под флагами своих стран», – говорится в сообщении Федерации бокса России.

В конце сентября россиянин Умар Кремлев был утвержден в должности президента Международной ассоциации бокса (IBA).

Бокс – первый олимпийский вид спорта, где российские спортсмены допущены к соревнованиям, да еще и имеют возможность выступать под своим флагом и со своим гимном в случае победы. Как известно, Международный олимпийский комитет рекомендовал всем федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований в связи с военными действиями в Украине.