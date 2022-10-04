Кремль: Россия вернет все территории, с которых отступает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что российские войска снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые президент РФ Владимир Путин "присоединил к России".

Во время брифинга в среду журналисты спросили, нет ли противоречий между словами президента РФ о том, что "принятые территории" с Россией навсегда, и тем, что российские войска отступают с некоторых территорий.

"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", - заявил Песков, добавив, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация россиян "на момент принятия".

"Но я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - сказал Песков.