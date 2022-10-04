Мовлам Шихалиев требует вернуть конфискованное имущество

Бывший начальник следственного управления ныне упраздненного МНБ Мовлам Шихалиев подал апелляцию на решение Бакинского военного суда, сообщил haqqin.az адвокат Шихалиева Джейхун Юсифов.

Юсифов заявил, что не согласен с решением Бакинского военного суда: «На судебном процессе виновность Мовлама Шихалиева доказана не была. Кроме того, было конфисковано не относящееся к нему имущество. По обеим характеристикам была подана апелляция», - сказал он.

Согласно обвинению, в 2008-2014 годах, когда Мовлам Шихалиев занимал должность начальника Главного следственного управления, экс-начальник одного из отделов при управлении Вусал Алекперов, экс-заместитель начальника управления Ясин Мамедов, экс-заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов в составе организованной группы вымогали у бизнесменов крупные суммы денег. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Шихалиев в составе организованной группы вымогал денежные средства на общую сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, а также чужое имущество на 5 миллионов 77 тысяч манатов, злоупотребляя полномочиями и фальсифицируя доказательства. Длительный судебный процесс завершился 21 сентября этого года. Бакинский военный суд приговорил Шихалиева к 12 годам лишения свободы. Кроме того, было конфисковано имущество на 7,7 миллиона манатов, принадлежащее ему и его семье.