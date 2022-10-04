Напомним, что согласно Меморандуму, подписанному в 2021 году ректором UNEC, профессором Адалетом Мурадовым и генеральным директором McDonald's Азербайджан Оскаром Богопольским, стороны дали старт сотрудничеству в таких вопросах, как развитие знаний у студентов по различным направлениям, организация производственных и добровольных практических программ, оплата расходов на обучение, а также прохождение сертификации.

Так, в рамках реализации положений Меморандума в прошлом году был дан старт проекту оказания финансовой помощи студентам с ограниченными физическими возможностями - в соответствии с определенными критериями успеваемости из пятнадцати претендентов были отобраны пять студентов UNEC, которым была оказана финансовая поддержка. Компания McDonald's Азербайджан полностью оплатила их обучение за прошлый учебный год.

В настоящее время один из данных студентов уже является выпускником университета, а четверо других продолжат получать образование при поддержке компании McDonald's Азербайджан, которая вновь покроет расходы за текущий учебный год.

Одним из отобранных студентов стал Ахмед Абдуллаев, завершивший образование по программе двойного диплома, реализуемой совместно с французским Университетом Монпелье.

Ахмед, окончивший факультет финансов и бухгалтерского учета UNEC в 2022 году, стал обладателем дипломов сразу двух высших учебных заведений.

«У меня 3-я группа инвалидности, и поскольку я соответствовал всем необходимым критериям, то решил подать заявку на участие в программе.

Все заявки рассматривались специальной комиссией, которая приняла во внимание мои хорошие оценки, и назвала меня одним из пяти победителей. Список был опубликован в декабре 2021 года, и я был безмерно рад увидеть в нем свою фамилию. Этот проект – прекрасный шанс для студентов, и я хочу от всей души поблагодарить компанию McDonald's Азербайджан за поддержку молодежи, желающей получать образование и развиваться».

Еще одна победительница конкурса - студентка второго курса факультета «Бизнес и менеджмент» Телли Юсифли согласна с А.Абдуллаевым: «Я также являюсь одной из пяти студентов, отобранных специальной комиссией и получившей поддержку от компании McDonald's Азербайджан, оплатившей все расходы за мое обучение. Хочу выразить свою глубокую признательность за эту прекрасную инициативу».