Фарид Исаев, автор haqqin.az 16:30

У иранского протеста появилось новое лицо-символ, сообщает Middle East Eye. Они начались, как известно, со смерти после насилия, примененного 16 сентября в полицейском участке к 22-летней Махсе Амини, которая была «одета ненадлежащим образом». 16-летняя Ника Шакарами присоединилась к протестам 20 сентября. Через десять дней она исчезла. Родственники Шакарами обнаружили тело девушки в морге в центре временного содержания под стражей. За несколько дней до этого Ника рассказала подруге, что ее преследуют силы безопасности. Позже семье отдали тело и позволили перевезти в Хоррамабад, родной город ее отца. В этот день Ника, останься живой, отмечала бы свой 17-й день рождения. Однако похоронить ее не дали иранские военные. Тело забрали и похоронили в сорока километрах от Хоррамабада в селе Вейсиан, видимо, чтобы избежать общественных волнений в городе при церемонии прощания. Родную тетку арестовали и пригрозили ее убить, если семья примет участие в протестах.

Все ухищрения властей не остановили жителей Хоррамабада, и на кладбище собрались сотни людей, скандируя антиправительственные лозунги. Впервые после почти двухнедельного перерыва на публике появился аятолла Али Хаменеи, явившийся на церемонию выпуска офицеров вместе с высшими военными лидерами страны. Это должно было засвидетельствовать, видимо, единство позиций военного и духовного руководства, поскольку поступали сообщения о случаях выступления офицеров в поддержку протестующих. Осудив протесты, за разжиганием которых, разумеется, по его словам, стоят США и Израиль, он призвал почтить память сотрудников сил безопасности, погибших в уличных стычках. Высший духовный лидер Ирана вынужден был выразить сожаление в связи со смертью Махсы Амини и заявил, что некоторые сторонницы режима не носят хиджаб. Его слова вряд ли означают, что будет отменен закон об обязательном ношении хиджаба, но силам безопасности дан знак особенно не усердствовать. Это максимальное послабление, которое позволил себе Али Хаменеи.