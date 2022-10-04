Следственный комитет Армении: в плену армянских военных не пытали
Армянских военных, которых накануне вернул Азербайджан, допрашивают следователи, остальные проходят лечение. Об этом сообщил армянским СМИ пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.
По его словам, 10 военнослужащих на допросе в качестве свидетелей, остальных семерых допросят после реабилитации.
По словам Тадевосяна, среди вернувшихся военных нет тяжелораненых, у некоторых легкие осколочные ранения, в плену их не пытали.