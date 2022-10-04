Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Праге запланирована совместная встреча глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросоюза, сообщают армянские СМИ.

"Я еду в Прагу, где приму участие в саммите Европейского политического сообщества. Будет четырехсторонняя встреча с участием президентов Азербайджана, Франции, Европейского совета. Также намечается встреча с президентом Турции, о такой возможности мы заявляли", - сказал Пашинян.

Пашинян сообщил также, что после этого отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.