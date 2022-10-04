Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что получил звание генерал-полковника в свой день рождения.

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. ...Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», - написал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил президента и назвал это большой честью для него. «Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», - отметил он.