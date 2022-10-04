Путин пообещал «стабилизацию» ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована, заявил президент РФ Владимир Путин российским СМИ.
«Это чрезвычайно важная вещь и, конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом...», - заявил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
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