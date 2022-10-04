Путин с Ким Чен Ыном – братья навек актуальный комментарий
Северная Корея поддержала итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины. «Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», - заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.
Международные позиции Москвы укрепляются с каждым днем. Правда, в несколько одностороннем порядке – авторитет Кремля растет либо в африканской глубинке, либо в государствах, лидеры которых, по всем меркам, явно отмороженные. Все остальные – категорически отказываются признавать российские «приобретения», полученные откровенно грабительским путем.
Даже Иран, в последние месяцы активно заигрывавший с Россией, заявил, что «не признает так называемые референдумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины и в самопровозглашенных республиках Донбасса». Отметив при этом следующее: «Тегеран придерживается принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и соблюдения принципов ООН».
Что, в общем-то, Кремлем должно рассматриваться как оскорбление. Ведь таким образом иранцы намекают, что Россия фундаментальной нормы международного права и принципов ООН как раз и не придерживается.
Правда, в Москве делают вид, что международная изоляция, в которую она сама себя загнала, ее совершенно не волнует. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москве непринципиально признание Западом прошедших референдумов. По его мнению, большинство стран «понимает правоту» России, но «не у всех хватает мужества и сил объективно говорить об этом прямо». То есть, грубо говоря, плевать, кто там что в мире думает по поводу тех или иных решений российской власти, у россиян собственная гордость.
Задача дипломата - убедить принять сложившееся положение вещей. А когда он говорит, что ему «плевать», то это то же самое, как если бы токарь плевал на размеры, указанные в чертеже, а строитель – на генеральный проект архитектора.
И в том и в другом случае на выходе вместо детали или здания получатся чахлые и никчемные уродцы. Это аксиома. Но российские политики почему-то решили, что на них эта аксиома не распространяется. А потому пекут таких уродцев как горячие блинчики, в промышленных буквально масштабах, в любой сфере, за которую ни возьмутся.
В гордом одиночестве Кремль не окажется. В мире всегда найдутся те, кто пусть и по разным причинам, в том числе сугубо меркантильным, поддержат его авантюры и объявят себя его союзниками. Но союзник союзнику рознь. Когда это развитые и ответственные государства – это одно дело, это во благо твоей страны. А когда тебя окружает кучка африканских царьков и людей типа венесуэльского Мадуры, корейского Ким Чен Ына и сирийского Асада – это совсем другое, это какой-то цирк на конной тяге.
К тому же публика эта мало того, что не солидная, так еще и жуликоватая. Того и гляди на лету переобуется и в другой лагерь переметнется, если почувствует, что там заплатят больше. Так что Лавров плевать-то в разные стороны поостерегся бы. Впрочем, в Кремле давно уже утратили связь с реальностью, а потому не могут осознать, что с каждым днем отворачиваются от мира в какую-то совершенно непонятную сторону.