Игорь Никифоров, специально для haqqin.az 17:14

Северная Корея поддержала итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины. «Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», - заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. Международные позиции Москвы укрепляются с каждым днем. Правда, в несколько одностороннем порядке – авторитет Кремля растет либо в африканской глубинке, либо в государствах, лидеры которых, по всем меркам, явно отмороженные. Все остальные – категорически отказываются признавать российские «приобретения», полученные откровенно грабительским путем.

Даже Иран, в последние месяцы активно заигрывавший с Россией, заявил, что «не признает так называемые референдумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины и в самопровозглашенных республиках Донбасса». Отметив при этом следующее: «Тегеран придерживается принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и соблюдения принципов ООН». Что, в общем-то, Кремлем должно рассматриваться как оскорбление. Ведь таким образом иранцы намекают, что Россия фундаментальной нормы международного права и принципов ООН как раз и не придерживается. Правда, в Москве делают вид, что международная изоляция, в которую она сама себя загнала, ее совершенно не волнует. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москве непринципиально признание Западом прошедших референдумов. По его мнению, большинство стран «понимает правоту» России, но «не у всех хватает мужества и сил объективно говорить об этом прямо». То есть, грубо говоря, плевать, кто там что в мире думает по поводу тех или иных решений российской власти, у россиян собственная гордость.