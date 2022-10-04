Действия ОДКБ покажут присутствие и роль организации в регионе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. Его заявления приводят армянские СМИ.

Российский дипломат напомнил, что генсек ОДКБ Станислав Зась на прошлой неделе во второй раз после обострения ситуации между Ереваном и Баку побывал в Армении и провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

«Насколько мне известно, он докладывал ему о тех рекомендациях, которые секретариат, Объединенный штаб ОДКБ намерены сформулировать для рассмотрения главами государств ОДКБ. Думаю, речь идет о конкретных шагах, которые должны показать на практике присутствие и роль организации в этом регионе», - сказал Копыркин.

Российский посол указал, что «наши военные, наши миротворцы, наши пограничники находятся в контакте с обеими сторонами, здесь они работают, действуют, и это важный фактор поддержания стабильности и воспрепятствования дальнейшей эскалации ситуации».