AQTA предупреждает предпринимателей

В пресс-службе агентства сообщили, что были проведены многочисленные встречи с субъектами, импортирующими продовольственные товары. До сведения предпринимателей довели требования законодательства. Компаниям, неоднократно допускавшим подобные ошибки, вынесены предупреждения, в отношении них приняты административные меры.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) обнаружило ряд несоответствий, связанных с переводом компаниями-импортерами на азербайджанский язык информации на этикетках и наименований пищевых продуктов, завезенных в страну из-за рубежа. Сотрудники Агентства приняли меры для предотвращения подобных ситуаций.

Кроме того, через Автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов (AQTİS) в личные кабинеты субъектов-импортеров по каждой заявке на импорт отправляются уведомления о требованиях к маркировке пищевых продуктов. А крупные торговые сети получили официальные письма-предупреждения о недопущении реализации товаров без маркировки на государственном языке.

Несмотря на проделанную работу, в ходе контрольных мероприятий все же было выявлено, что отдельными субъектами предпринимательства были допущены серьезные нарушения правил перевода этикеточной информации и наименований на пищевых продуктах на азербайджанский язык. Это может привести к несоблюдению правил хранения или использования этих продуктов и, таким образом, создать серьезную угрозу для здоровья человека.

AQTA еще раз обращается к компаниям и сообщает, что продовольственные товары, информация на этикетке и наименование которых не переведены на азербайджанский язык, впредь не будут допущены на территорию Азербайджана.