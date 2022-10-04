ОПЕК+ рекордно сокращает добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил рекордное сокращение добычи нефти впервые с 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что делегаты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

На фоне сообщений Reuters нефтяные котировки начали расти, стоимость нефти марки Brent достигла $92,9 за баррель. Американский бенчмарк WTI подскочил на 0,6% и превысил $87 за баррель впервые за месяц.