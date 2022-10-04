Исполнительный директор Программы ООН: Азербайджан возвращает жизнь на освобожденные территории

«Аэропорт в Физули, этот прекрасный конференц-зал в Агдаме, восстановительные работы, проводимые правительством Азербайджана в постконфликтный период, достойны восхищения. Вы строите светлое будущее для своих граждан». Об этом журналистам в Агдаме сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.

«Главное - не оставлять никого и ничто от развития. Конфликты доводят миллионы людей во всем мире до черты бедности. В 2021 году 81 миллион человек были вынуждены покинуть свои дома именно из-за насилия, угроз, а также изменения климата», - отметила Мохд Шариф.

Она также заявила, что проводимый в Агдаме Национальный градостроительный форум играет значительную роль с точки зрения изучения технического опыта Азербайджана на этих территориях.

«Национальный градостроительный форум имеет важное значение с точки зрения изучения проводимой Азербайджаном на этих территориях работы, технического опыта страны и осуществляемых проектов. Ваша страна возвращает жизнь на эти территории, проводит интенсивную работу в этой сфере», - сказала она.