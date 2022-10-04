Пашинян: Приняв «Мадридские принципы», власти Армении признали Карабах частью Азербайджана

«Армения признала Карабах в составе Азербайджана, и это было осуществлено под авторством Вардана Осканяна (глава МИД Армении в 1998-2008 гг.) и его руководителя Роберта Кочаряна (президент Армении в 1998-2008 гг.). Как только Армения приняла «Мадридские принципы» в качестве основы для переговоров, с этого момента признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Это произошло в 2007 году», - заявил Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте Армении в среду.

По его словам, до сих пор Армения «не смогла преодолеть действия Осканяна и решения руководителя Кочаряна". "И, возможно, никогда уже не сможет преодолеть. Мы теперь пытаемся лишь управлять последствиями. Нам не удалось перевернуть эти решения, и вряд ли удастся», - сказал Пашинян.

Он сообщил, что намерен пойти по пути установления окончательного мира в регионе. "Я иду сейчас и буду идти по пути мирной повестки, окончательного мира. Но в отличие от прежних властей я вижу путь, по которому иду, это самое важное. И я надеюсь на поддержку парламентского большинства, нашего народа в своем намерении по повестке мира», - подчеркнул премьер Армении.

Кроме того, он заявил, что Армения и Азербайджан могут взаимно признать территориальную целостность друг друга на основе "Беловежского соглашения». "Есть предпосылки, что концепция признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности на основе соглашения от 8 декабря 1991 года ("Беловежское соглашение", которое констатировало прекращение существование СССР и провозглашало создание СНГ) может стать взаимоприемлемой для сторон", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа".