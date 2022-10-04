Мирзоян: Азербайджан не предлагает ничего неприемлемого для нас

Ереван рассматривает новые предложения Баку по мирному договору, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Об этом пишут армянские СМИ.

На вопрос одного из депутатов, действительно ли азербайджанская сторона на переговорах в Женеве передала армянской элементы мирного договора, Мирзоян подтвердил, что это соответствует действительности.

По его словам, в этих принципах нет ничего неприемлемого для армянской стороны.

«Переданные Азербайджаном в этот раз предложения, по сути, построены на этих принципах. Несомненно, есть моменты, которые мы пока анализируем и позже отреагируем. Есть моменты, которые будут для нас приемлемы или неприемлемы, будут предложения с нашей стороны. Нормальный переговорный процесс будет продолжен», - сказал он.