В Баку уволили полицейских, бивших попрошаек

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудники полиции в центре Баку применяют силу по отношению к попрошайкам.

Как сообщили Qafqazinfo в пресс-службе МВД, данные лица, несмотря на неоднократные предупреждения и административное взыскание, продолжали заниматься попрошайничеством, привлекая к этому делу несовершеннолетних.

«Сегодня попрошайки вступили в спор с сотрудниками полиции, пытавшимися пресечь их незаконную деятельность. Действия полицейских в данной ситуации, безусловно, неприемлемы и недопустимы. Сотрудников, применивших физическую силу, мы привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с работы. В настоящее время в их отношении проводятся служебные проверки», - говорится в заявлении.