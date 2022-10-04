Гурбан Гурбанов и Шахрудин Магомедалиев о завтрашнем матче «Олимпиакос» - «Карабах»

Игра «Олимпиакос» - « Карабах » начнется в 23:00 по бакинскому времени. Напоминаем, после 2 туров у « Карабах а» 3 очка. Лидирует немецкий «Фрайбург», набравший 6 очков. Французский «Нант», разгромленный в Баку со счетом 0:3, как и чемпион Азербайджана, одержал одну победу в двух матчах. А вот у «Олимпиакоса» очков нет.

«Завтра будем играть на хорошем стадионе. Хотим показать достойную игру и добиться хорошего результата, - говорит рулевой «Карабаха». - Нет необходимости много говорить об «Олимпиакосе». У команды новый главный тренер, соперник готовится очень серьезно, с большим желанием.

Этот матч очень важен для нас, понимаем его значимость. Нас ждут две игры с «Олимпиакосом». Через две недели сыграем в Баку. Считаю, что мы полностью готовы, полны желания сыграть хорошо. Я верю в своих футболистов.

Проблемы со здоровьем только у Марко Янковича. Окончательное решение по нему примем завтра, после медицинского обследования. У других игроков проблем нет.

Не пугает ли нас атмосфера на стадионе «Олимпиакоса»? Нам самим приятно играть в такой обстановке, при ярых болельщиках.

Как я уже сказал, у «Олимпиакоса» новый главный тренер (испанец Мичел – Ред.). У меня достаточно информации о нем. Мы видели последнюю игру команды. Соперник играет в скоростной, агрессивный футбол. Игра чемпионата Греции проходила днем, в жару, но даже там были высокие скорости. Наши футболисты должны быть очень внимательны. Возможно, мы что-то не заметили, и это придется исправлять в ходе матча. Стараемся думать о своей игре, нужно хорошо бороться, чтобы показать успешный результат.

Кого я могу выделить в составе греков? Я никогда не любил выделять у соперников кого-то особо. «Олимпиакос» предпочитает играть в коллективный футбол. О каждом игроке мы своим футболистам предоставили информацию. Но готовимся к коллективному футболу в исполнении «Олимпиакоса».

Будут ли матчи 3-го и 4-го туров решающими для нас в группе? Каждая игра в группе очень важна. Не раз было так, что мы удачно играли в 3-м и 4-м турах, а потом не выходили из группы. Например, несколько лет назад мы дважды обыграли в середине группового турнира греческий ПАОК, а затем выбыли из борьбы. Сейчас футбол на таком уровне, что в любом туре можно выиграть у любого соперника. За победу дается 3 очка, а потому одно поражение может все изменить. У нас три конкурента в группе. К каждой игре относимся очень серьезно.

Я больше думаю о нашей игре, чем об игре соперника. Да, мы можем проиграть. Но главное показать свою игру, бороться до конца. Если бы новый главный тренер у них пришел чуть раньше, то, наверное, нам было бы легче».

Голкипер Шахрудин Магомедалиев сказал следующее:

«Приехали играть против очень серьезного соперника, на прекрасном стадионе с эмоциональными болельщиками. Постараемся завтра сделать все, чтобы показать хороший футбол.

Футболисты с детства мечтают играть в такой обстановке. При таких болельщиках, на таком стадионе… Это удовольствие и большая мотивация, чтобы играть еще лучше».