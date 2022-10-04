Турция и Эстония обсудили расширение НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял в Анкаре делегацию комитета парламента Эстонии (Рийгикогу) по иностранным делам, пишет агентство «Анадолу».

Турецкий министр сообщил, что на встрече обсуждались ситуация в Украине и расширение Североатлантического альянса.

«Как два союзника, мы обсудили последние события на Украине и расширение НАТО», - заявил Чавушоглу по итогам встречи.