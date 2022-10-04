Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:39

Новоиспеченный саудовский премьер-министр, престолонаследник Мухаммед бин Салман вышел на авансцену в то время, как Евросоюз и страны G7 приступили к интенсивным переговорам по определению максимальной закупочной цены на российскую нефть. А в это время цена на черное золото на мировых рынках за последние месяцы значительно упала. Bloomberg сообщает, что на встрече министров нефти стран ОПЕК+, которая пройдет сегодня, 5 октября, в Вене, может быть принято решение о сокращении добычи до 2 миллионов баррелей в сутки. Предложение сократить добычу было выдвинуто Россией и Саудовской Аравией «для стабилизации цен на рынке». После распространения этой новости цена на нефть выросла на 1,5 доллара всего за 5 минут на вечерних торгах 4 октября.

Согласно сообщению агентства, максимальный предел сокращения добычи составляет 2 миллиона баррелей, в качестве базового сценария переговоры рассматривают сокращение на 1,0-1,5 миллиона баррелей. Источники Financial Times тоже рассказали, что страны ОПЕК+ по настоянию России и Саудовской Аравии объявят о сокращении нефтедобычи на один-два миллиона баррелей в день. Это будет самым большим сокращением с начала пандемии, таким способом страны стремятся остановить падение цен на нефть. Источники FT заявили, что резкое сокращение добычи поддержит российский вице-премьер Александр Новак, так как нефть из РФ «уже продается с большой скидкой». Пока ни один из министров нефти стран ОПЕК+, в котором представлен Азербайджан, публично не говорил о возможности сокращения добычи. Мировые СМИ сообщают, что участники переговоров, прибывшие накануне в Вену, оказались весьма неразговорчивыми. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман от комментариев отказался, а его коллега из ОАЭ сообщил, что решение будет принято на основании рекомендаций технического комитета. Канал CNN сообщает, что в Вашингтоне серьезно встревожены планами России и Саудовской Аравии. Канал сообщает, что администрация Байдена начала кампанию «полномасштабного давления» на организацию, чтобы отговорить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК от сокращения добычи.