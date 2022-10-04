Россия и Саудовская Аравия готовят удар по Вашингтону новый поворот
Новоиспеченный саудовский премьер-министр, престолонаследник Мухаммед бин Салман вышел на авансцену в то время, как Евросоюз и страны G7 приступили к интенсивным переговорам по определению максимальной закупочной цены на российскую нефть. А в это время цена на черное золото на мировых рынках за последние месяцы значительно упала.
Bloomberg сообщает, что на встрече министров нефти стран ОПЕК+, которая пройдет сегодня, 5 октября, в Вене, может быть принято решение о сокращении добычи до 2 миллионов баррелей в сутки. Предложение сократить добычу было выдвинуто Россией и Саудовской Аравией «для стабилизации цен на рынке». После распространения этой новости цена на нефть выросла на 1,5 доллара всего за 5 минут на вечерних торгах 4 октября.
Согласно сообщению агентства, максимальный предел сокращения добычи составляет 2 миллиона баррелей, в качестве базового сценария переговоры рассматривают сокращение на 1,0-1,5 миллиона баррелей.
Источники Financial Times тоже рассказали, что страны ОПЕК+ по настоянию России и Саудовской Аравии объявят о сокращении нефтедобычи на один-два миллиона баррелей в день. Это будет самым большим сокращением с начала пандемии, таким способом страны стремятся остановить падение цен на нефть. Источники FT заявили, что резкое сокращение добычи поддержит российский вице-премьер Александр Новак, так как нефть из РФ «уже продается с большой скидкой».
Пока ни один из министров нефти стран ОПЕК+, в котором представлен Азербайджан, публично не говорил о возможности сокращения добычи.
Мировые СМИ сообщают, что участники переговоров, прибывшие накануне в Вену, оказались весьма неразговорчивыми. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман от комментариев отказался, а его коллега из ОАЭ сообщил, что решение будет принято на основании рекомендаций технического комитета.
Канал CNN сообщает, что в Вашингтоне серьезно встревожены планами России и Саудовской Аравии. Канал сообщает, что администрация Байдена начала кампанию «полномасштабного давления» на организацию, чтобы отговорить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК от сокращения добычи.
В последние несколько дней высокопоставленные чиновники США из сфер энергетики, экономики и внешней политики занимались лоббированием в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ: они пытались убедить союзников с Ближнего Востока, чтобы те проголосовали против сокращения добычи.
По данным CNN, американские лоббисты называли перспективу сокращения производства «полной катастрофой» и предупреждали, что это может быть воспринято как «враждебный акт».
У Белого дома «судороги и паника», заявил один из источников CNN, подчеркнув, что в администрации хотят действовать «бескомпромиссно и безжалостно». CNN подчеркивает, что решение ОПЕК+ пришлось на худшее для Байдена время. Администрация в течение нескольких месяцев пыталась снизить резко выросшие цены, и эти труды, похоже, окупились: бензин в США дешевел почти сто дней подряд. Однако за месяц до решающих промежуточных выборов цены снова начали расти, создавая политический риск, которого Белый дом отчаянно пытается избежать.
На самом деле Россия может и не получить ожидаемых выгод от сокращения производства и связанного с этим роста цен. Потому что США и другие страны G7 добились прогресса в переговорах по ограничению экспортной цены на российскую нефть. Кроме того, Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России на уровне послов, который включает ограничение цены на реализацию российской нефти. Но пока не подтверждено, на каком уровне.
Сообщается также, что окончательная версия проекта будет одобрена сегодня, в среду, 5 октября. Помимо ограничений стоимости российской нефти, в новом пакете также предусмотрены меры против сталелитейной промышленности РФ, а также запрет для граждан ЕС занимать руководящие посты в российских госпредприятиях.
В течение сегодняшнего дня совет Евросоюза согласует новые антироссийские санкции на фоне вхождения в состав РФ новых четырех территорий. Соответствующее заявление сделал сегодня председатель Евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что уверен в соответствующем развитии событий. Кроме того, Боррель подчеркнул, что война в Украине вышла на более опасный уровень. Именно поэтому поддержка Евросоюзом Киева должна оставаться тотальной.