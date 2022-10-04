Экс-главе Евлаха стало плохо в тюрьме

Об этом haqqin.az сообщил адвокат бывшего главы исполнительной власти Эльнур Велиев. По словам адвоката, экс-главу исполнительной власти, у которого были проблемы с сердцем, обследовали в исправительном учреждении.

«Мой подзащитный перенес три операции на сердце. В настоящее время его состояние очень тяжелое. По заключению врачей, есть признаки инфаркта», — сказал адвокат.

Напомним, Годжа Самедов был задержан в 2019 году в ходе спецоперации Службы госбезопасности (СГБ).

Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в крупном размере, растрате и других преступлениях. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Позже Шекинский апелляционный суд сократил срок заключения экс-главы исполнительной власти до 6 лет, а Верховный суд сократил срок наказания еще на 3 месяца.