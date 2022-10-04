Британские СМИ пишут, что яхту, ранее известную как Graceful или «Изящная», в последний раз видели выходящей из порта Калининграда в направлении Санкт-Петербурга. Судя по фотографиям, яхта теперь называется «Косатка». Фотографии судна были сделаны фотографом TheYachtPhoto.com Карлом Гроллом 25 сентября, через несколько дней после того, как Путин объявил мобилизацию России и подписал документы о присоединении украинских территорий к России. На них видно, что «Косатка» плывет по Балтийскому морю в сторону Санкт-Петербурга в сопровождении кораблей Береговой охраны России.

Суперяхта, которая, как утверждается, принадлежит президенту России Владимиру Путину и стоит около 100 миллионов фунтов стерлингов, срочно покинула порт Калининграда. Это последовало за предупреждением Путина о том, что он может применить ядерное оружие в своей речи, объявляющей об аннексии части территории Украины.

Напомним, что Калининградский порт окружен странами НАТО Польшей и Латвией.

Яхта Путина спешно покинула гамбургскую верфь в Германии 7 февраля этого года, почти за две недели до нападения России на Украину. Яхта находилась на верфи в Гамбурге на ремонте, и после предупреждения тогдашнего министра иностранных дел Великобритании, ныне премьер-министра Лиз Трасс, срочно покинула германские берега и поплыла в направлении Калининграда. Трасс заявила, что, если Россия вмешается в дела Украины, Путину и его союзникам «негде будет спрятаться». Как сообщает газета Bild, ремонтные работы удалось завершить до выхода яхты из германского порта.

Судно прошло пятимесячный ремонт на верфях Blohm+Voss, компании, которая первоначально построила яхту в 2014 году. Западные правительства не вводили санкции в его отношении до тех пор, пока 2 июня правительство США не нанесло удар по нему и трем другим яхтам, связанным с Путиным.

Прогулочное судно с потрясающим и изысканно обставленным интерьером, винтовой лестницей и бассейном изначально было построено на Севмаше в России, а интерьеры и экстерьеры разработали в H2 Yacht Design. Интерьер включает глянцевые гладкие поверхности, мягкие диваны и шезлонги, а также роскошную ванную комнату, отделанную белым мрамором. То, что кажется офисным помещением, содержит множество полок для книг и письменный стол с потрясающей картиной парусной лодки. На палубе, которая также уставлена креслами в стиле лаунж и барными стульями, можно заметить тренажерное оборудование. В настоящее время транспондер яхты отключен и отследить ее перемещения невозможно. В последний раз транспондер подал сигнал 30 августа в порту Калининграда.

Следует отметить, что яхта «Шехерезада», якобы принадлежащая Путину и стоимостью более 500 миллионов фунтов стерлингов, была арестована в Италии, и в настоящее время судно находится под флагом Малайзии.

Плавучий дворец номинально принадлежит Эдуарду Худайнатову, бывшему президенту «Роснефти» и давнему соратнику Игоря Сечина по КГБ.

В мае итальянская полиция, наконец, вручила документы капитану яхты, сообщив ему, что судно не сможет выйти из сухого дока, где проходит многомиллионный ремонт. В заявлении итальянской финансовой полиции, сделанном в мае, говорится: «После проверки фискальными органами выяснилось, что существует значительная экономическая связь между владельцем «Шехерезады» и высокопоставленными лицами российского правительства. На основании этих элементов было рекомендовано внести яхту в действующий санкционный список Европейского Союза, и министр финансов в Риме с этим согласился».