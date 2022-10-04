Трасс об условиях мирного договора с Россией

Украина победит в войне против российских оккупантов, и мирное соглашение не должно иметь никаких уступок в вопросе территориальной целостности Украины, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

«Украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всего цивилизованного мира», - сказала Трасс, выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме.

Британский премьер добавила, что «за иллюзию мира предлагают платить украинскими жизнями».

Она подчеркнула, что Великобритания будет стоять рядом с Украиной, сколько бы времени это ни заняло.