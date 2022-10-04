МЧС организовало занятия для студентов Национальной авиационной академии

Согласно договоренности с Национальной авиационной академией при Бакинском региональном центре МЧС организовало занятия для студентов IV курса факультета «Транспортные технологии» академии по дисциплинам «Специальные технические средства, применяемые при аварийно-спасательных работах» и «Основы десантирования при аварийно-спасательных работах». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Сообщается, что цель занятий - организовать устойчивую связь в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и дать слушателям соответствующие знания о правилах поведения во время этих событий.

В ходе занятий студентам прочитали лекцию «Классификация чрезвычайных ситуаций» по начальной тактической подготовке, а также разъяснили правила использования радиостанции в зоне ЧС и организации связи при проведении аварийно-спасательных работ. Также студентов подробно проинформировали о направлениях деятельности спасателей в зонах ЧС, правилах эвакуации пострадавших и требованиях безопасности во время спасательных работ.

В ходе интерактивной сессии были даны подробные ответы на интересующие студентов вопросы.