100 лет Гейдару Алиеву и Зарифе-ханум Алиевой любовь длиною в вечность
О жизни выдающихся людей в «связке» с их верными спутницами жизни, о той, скрытой от глаз народа и общественности, но тем более интересной стороне жизни гениев, будь то полководец, писатель или политик, написано немало книг в самых разных жанрах.
О семейных тайнах, личной, бытовой стороне жизни лидеров бывшей советской державы писать было как-то не принято. Лишь в годы перестройки появились документально-исторические повествования о жизни «кремлевских жен». Наибольшую известность получила одноименная книга Ларисы Васильевой, посвященная судьбам тех женщин, чьи мужья стояли у руля советского государства - от Н.К.Крупской до Р.М.Горбачевой.
Посол Азербайджана в Украине, публицист Эльмира Ахундова, решившая обратиться к деликатной теме любовного союза двух уникальных личностей – академика Зарифы Алиевой и президента Азербайджана Гейдара Алиева, так объясняет мотивы, которые побудили ее исследовать эту тему:
«Собирая материалы для своего объемного труда – шеститомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха», я заинтересовалась личностью супруги моего героя. Тем более, что десятки моих собеседников рассказывали мне о ней и ее взаимоотношениях с супругом много любопытного. Постепенно мозаика стала складываться в цельную картину, и я поняла, что эпопея жизни и судьбы Гейдара Алиева была бы неполной, если б я не рассказала читателям о его отношениях с той Единственной, которая сделала его по-настоящему счастливым в семье, которая подарила ему замечательных, талантливых дочь и сына, и с которой он прожил, увы, недолгую (немногим более 30-ти лет), но такую насыщенную жизнь».
По мнению народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой, подобные книги весьма поучительны, особенно для молодого поколения, ибо раскрывают секрет главной ценности, скрепляющей самые долговечные союзы.
В изящно и стильно оформленной, современной по формату, богато иллюстрированной книге, автор прослеживает весь жизненный путь своих героев – от детства и юности до зрелых лет, рассказывает о перипетиях становления характеров, об их личной жизни и ежедневных буднях, о воспитании детей, об испытаниях, сполна выпавших на долю Зарифы и Гейдара Алиевых. Здесь много личного, доселе неизвестного широкой общественности, рассказанного близкими людьми героев, - сыном, дочерью, братом, невесткой. Вместе с тем, автор рассказывает об этом «личном» очень деликатно, нигде не переходя грань. И это тоже привлекательная черта книги, обреченной стать бестселлером.
Общий пафос книги – жизнеутверждающий, ибо главным побудительным мотивом героев Эльмиры Ахундовой является Любовь. Любовь длиной в вечность…
2023 год объявлен президентом Азербайджана «Годом Гейдара Алиева». Но ведь и Зарифе Алиевой – выдающемуся ученому, верной спутнице жизни великого политика – в следующем году исполнится 100 лет. Они были ровесниками и родились в 1923 году с разницей в 12 дней. Поэтому книга Эльмиры Ахундовой – первая ласточка и достойный подарок к юбилею двух выдающихся личностей азербайджанского народа.
Приобрести книгу в скором времени можно будет в книжных магазинах Баку.