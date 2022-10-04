О жизни выдающихся людей в «связке» с их верными спутницами жизни, о той, скрытой от глаз народа и общественности, но тем более интересной стороне жизни гениев, будь то полководец, писатель или политик, написано немало книг в самых разных жанрах.

О семейных тайнах, личной, бытовой стороне жизни лидеров бывшей советской державы писать было как-то не принято. Лишь в годы перестройки появились документально-исторические повествования о жизни «кремлевских жен». Наибольшую известность получила одноименная книга Ларисы Васильевой, посвященная судьбам тех женщин, чьи мужья стояли у руля советского государства - от Н.К.Крупской до Р.М.Горбачевой.

Посол Азербайджана в Украине, публицист Эльмира Ахундова, решившая обратиться к деликатной теме любовного союза двух уникальных личностей – академика Зарифы Алиевой и президента Азербайджана Гейдара Алиева, так объясняет мотивы, которые побудили ее исследовать эту тему:

«Собирая материалы для своего объемного труда – шеститомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха», я заинтересовалась личностью супруги моего героя. Тем более, что десятки моих собеседников рассказывали мне о ней и ее взаимоотношениях с супругом много любопытного. Постепенно мозаика стала складываться в цельную картину, и я поняла, что эпопея жизни и судьбы Гейдара Алиева была бы неполной, если б я не рассказала читателям о его отношениях с той Единственной, которая сделала его по-настоящему счастливым в семье, которая подарила ему замечательных, талантливых дочь и сына, и с которой он прожил, увы, недолгую (немногим более 30-ти лет), но такую насыщенную жизнь».