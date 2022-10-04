В Грузии азербайджанских туристов объявили самыми бедными

Согласно отчету, за январь-сентябрь Грузию посетило 3 892 605 иностранных путешественников. По сравнению с 2019 годом количество международных туристических посещений восстановилось на 83,8%, а количество посещений международных путешественников — на 65,3%.

Грузия практически восстановила доходы от туризма, которые резко просели из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, отметив, что за первые 8 месяцев 2022 года Грузия заработала на туризме 1,2 млрд долларов.

Квливишвили также отметила, что расходы на одно туристическое посещение по сравнению с 2019 годом увеличились на 31% и составляют 2562 лари.

В приведенной статистике говорится, что больше всего в Грузии тратят туристы из Саудовской Аравии (1729 долларов), Казахстана (1511 долларов), Израиля (1379). Меньше всего в Грузии тратят деньги туристы из Армении (334 доллара), Азербайджана (450 долларов) и Турции (658 долларов).

Между тем, по информации Национального агентства по туризму, наибольшее количество посетителей Грузии за первые 9 месяцев 2022 года — 780 339 человек — было из России. По этому показателю Турция находится на втором месте — 543 464, а Армения на третьем месте — 521 750.

В правительстве Грузии также отметили, что при текущей динамике восстановления к 2025 году доходы от туристической отрасли будут равны 5,2 миллиардам долларов.