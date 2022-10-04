Байрамов: На заложенных армянами минах подорвались 3336 азербайджанцев

Неизбирательное использование наземных мин Арменией и продолжающееся минирование армянами азербайджанских территорий приносит чрезмерные страдания, написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в своем твиттере.

«Число жертв (азербайджанцев, подорвавшихся на заложенных армянами минах) за последние 30 лет составляет 3336 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей. Среди них 257 человек подорвались после войны 2020 года», - говорится в публикации.