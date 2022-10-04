Азербайджанская диаспора требует призвать Армению к ответу

В заявлении говорится:

«Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, с глубоким негодованием встретили известие об обнаружении массового захоронения на территории села Эдилли Ходжавендского района и оцениваем это как разоблачение очередного военного преступления Армении.

Сообщаем вам, что массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района, которое было освобождено от оккупации отважной азербайджанской армией в 2020 году в результате 44-дневной Второй Карабахской войны, не является первым по счету.

Обнаружение в этой могиле 12 человеческих останков, которые были массово захоронены связанными по рукам и ногам с помощью проволоки и веревок, дает основания полагать, что в общей сложности число людей, чьи останки были обнаружены из массовых захоронений в Эдилле, достигло 25. То, что эти лица являются военнослужащими, судя по их одежде и вещам, подтверждает многочисленные заявления о пытках и убийствах азербайджанских военнопленных.

Обнаруженные останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, судьба которых до сих пор неизвестна. Однако, несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев, чтобы скрыть от мировой общественности совершенные ею военные преступления.

Особо подчеркиваем, что обнаружение таких захоронений открыто разоблачает военные преступления, совершенные вооруженными силами Армении на почве этнической ненависти - с применением пыток и актов против человечности в отношении азербайджанского гражданского населения, военнослужащих, особенно раненых и погибших, грубо нарушающие требования международного права, нормы международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны, и демонстрирует их бесчеловечное поведение и политику геноцида. Имеются многочисленные факты, подтверждающие зверское убийство азербайджанских военнопленных армянскими военнослужащими путем стрельбы в упор в области головы и сердца, грабежи, расчленение тел солдат, бесчеловечные акты пыток и унижений в годы Первой и Второй карабахских войн. Ярким примером этому является ряд видеороликов.

С сожалением заявляем, что Армения, которая, предъявляя необоснованные территориальные претензии к Азербайджану, проводит политику острой ненависти по расовому, национальному и религиозному признаку, вместо того, чтобы принять практические меры по прекращению военных преступлений против нашей страны и привлечению виновных к ответственности за ранее совершенные преступления, создает препятствия для безопасности и процесса миростроительства в регионе, допуская провокации, ведущие к противостоянию между государствами.

Не следует забывать важный факт - армянские вооруженные силы заминировали оккупированные ими на протяжении 30 лет территории Азербайджана, а во время Второй Карабахской войны нанесли ракетные удары по азербайджанским городам, таким как Гянджа, Барда, Мингячевир, Геранбой и Тертер, находящимся в десятках километров от линии фронта, в результате чего погибло более 100 мирных жителей. Однако вопреки трехсторонним соглашениям, подписанным между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренностям, достигнутым в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, официальный Ереван пока не предоставил Азербайджану минные карты и сведения о судьбе до 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Азербайджанцы всего мира твердо заявляют - для недопущения совершения Арменией подобных преступных деяний международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а виновные в данных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мировое сообщество должно знать, что Армения осуществила политику гуманитарной интервенции против Азербайджана.

Мы еще раз доводим эти факты до сведения ООН, Европейского Союза, Совета Европы и их институтов, других компетентных международных и региональных организаций и требуем предотвращения военных преступлений Армении и призываем к немедленным судебным действиям для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершенных в разное время на этнической почве преступлениях против мира и гуманности.