В Минздраве рассказали, кто чаще страдает от анемии

«Анемия (отсутствие крови) чаще наблюдается у тех, кто предпочитает нездоровую пищу, в том числе фаст-фуд, заявил эксперт-специалист Минздрава Закир Гулиев в ходе прямой трансляции на странице Министерства в İnstagram.

По словам Гулиева, при анемии помогает здоровое и сбалансированное питание. «Основные причины анемии выявляются только при обследовании. Заболевание имеет несколько симптомов. Головокружение, учащенное сердцебиение, выпадение волос также могут быть признаком анемии. В любом случае, во многих случаях можно избавиться от анемии, правильно питаясь и ведя здоровый образ жизни», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что в Азербайджане наиболее распространена железодефицитная анемия, основными симптомами которой являются слабость, быстрая утомляемость и боли при движении. «Анемия у детей в период большей активности. Это больше связано c питанием. Если у ребенка анемия, необходимо определить ее тип и провести лечение», - сказал Гулиев.