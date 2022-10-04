Парламент Швеции рассмотрит вопрос вступления в НАТО

МИД Швеции представил в парламент меморандум, в котором тому предлагается официально одобрить вступление Швеции в НАТО, пишут российские СМИ.

Это сделано для ускорения процесса присоединения к Североатлантическому альянсу, который может быть завершен сразу после ратификации протокола о присоединении всеми членами НАТО.

Парламент должен рассмотреть меморандум и дать свой ответ в течение шести недель.