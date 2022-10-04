Стало известно, сколько в Турции сирийцев

Общее число сирийцев, добровольно вернувшихся в свою страну из Турции, достигло 526 932 человека. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы, пишет агентство «Анадолу».

По его словам, на сегодняшний день общее число сирийцев, находящихся под статусом временной защиты в самой Турции, составляет 3 646 278 человек.

Комментируя ситуацию с нелегальной миграцией, Чатаклы сообщил, что Турция с начала 2022 года депортировала 88 367 нелегальных мигрантов, в том числе 50 946 граждан Афганистана и 9 771 гражданина Пакистана.