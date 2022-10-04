Турецкие войска будут охранять чемпионат мира в Катаре

Парламент Турции принял проект указа президента о шестимесячной миссии турецких военных в рамках операции «Щит Чемпионата мира» в Катаре, пишет агентство «Анадолу».

Футбольный мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На него должны прибыть более 1 миллиона болельщиков.

Согласно указу, миссия «Щит Чемпионата мира» будет проводиться совместно с ВС Катара и государств, приглашенных правительством этой страны в целях обеспечения безопасного проведения спортивного мероприятия.

В частности, странами-участницами миссии на территории Катара будут приняты необходимые меры против различных угроз, в первую очередь, терроризма.

Миссия осуществляется на основе обращения правительства Катара к дружественным и союзным странам, включая Турцию.